شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في محافظة المثنى، مشيرة إلى إجراء 3338 فحص للمواطنين العراقيين فى المختبرات،

أكدت وزارة الصحة العراقية على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصةبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع.

أشارت الصحة العراقية إلى شفاء 39 حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والرصافة والنجف والبصرة وإربيل، موضحة أن مجموع إصابة العراقيين بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء بلغ 2153 و94 حالة وفاة.