الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ517

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس إلى 517 إصابة.
وكانت قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الأربعاء مي الكيلة أنه تم تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 507 حالات.
وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة هي "إصابة في منطقة العبيدية في بيت لحم لشاب عشريني... وإصابتان في شعفاط وإصابة في العيسوية وإصابة في بيت صفافا وإصابة في الطور (القدس)".
وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الإجتماعية في المؤتمر الصحفي "سيتم غدا البدء بتوزيع مساعدات الى 9504 من الفقراء الجدد بواقع 500 شيقل للأسرة سيتم صرفها عبر البنوك تحت مظلة صندوق عز". وأضاف "هناك مساعدات عينية وطرود غذائية تم توزيعها خلال هذه الفترة"
وعملت الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على تأسيس صندوق (وقفة عز) يهدف إلى جمع التبرعات لمساعدة العائلات المتضررة بسبب فيروس كورونا.
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