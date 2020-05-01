شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ517 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس إلى 517 إصابة.

وكانت قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الأربعاء مي الكيلة أنه تم تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 507 حالات.