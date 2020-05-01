شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين و4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرة كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفلان وأربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى المعدنى المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "ووفا"، اليوم الجمعة - بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدنى بكثافة صوب المشاركين فى المسيرة، ما أدى إلى إصابة طفلين و4 شبان، وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل الهلال الأحمر.

يشار إلى أن مسيرة كفر قدوم تخرج أسبوعيا لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.