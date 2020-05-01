دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع عدد وفيات فيروس ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بمستشفيات انجلترا إلى 20483 لندن (رويترز) - قال مسؤولون صحيون يوم الجمعة إن حصيلة المتوفين بمرض كوفيد-19 في المستشفيات بانجلترا زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483 بمن فيهم 18 شخصا لم يكن لديهم أي أعراض صحية معروفة. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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