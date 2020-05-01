دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع عدد الوفيات بفيروس تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا يوم الجمعة مقابل 285 يوم الخميس بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير شباط وصل إلى 28236 شخصا وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة واسبانيا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)