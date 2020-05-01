اكتشاف أول ديناصور مائي في العالم بهذه الدولة العربية

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اكتشف، خلال الساعات الماضية، أول ديناصور مائي معروف في العالم في إحدى الدول العربية، من خلال فريق دولي يضم علماء حفريات.
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شاهد أيضاً: بديل حيوي لصمام القلب يعمل بكفاءة لمدة 20 عاماًمن هم مكتشفي أول ديناصور مائي في العالم؟
وكشف النقاب عن هذه الدلائل الملموسة لأول ديناصور مائي في العالم، مجموعة من الباحثين من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، جامعة مرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، جامعة بورتسموث في إنجلترا، مع مشاركة متحف العلوم الطبيعية في ميلان بإيطاليا.أين تم اكتشاف أول ديناصور مائي في العالم؟
ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة هسبريس، أن الديناصور المائي، الذي كان يعيش قبل ملايين السنين، تم اكتشافه في مدينة أرفود الجنوب الشرقي في المغرب.
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يسمى هذا الديناصور باسم سبينوصور - Spinosaurus aegyptiacus، هو أحد وحشيات الأرجل ذو حجم ضخم، يبلغ طوله نحو 13 متراً، كان يعيش في مدينة أرفود الجنوب الشرقي في المغرب، حيث يرجع أنه كان يعيش قبل حوالي 95 مليون سنة إلى 100 مليون سنة.
وأفاد الباحثون أن هذا الديناصور المائي عاش في العصر الطباشيري، حيث يعد الاكتشاف الأول لبقايا جمجمة لديناصور، بعد ما يقرب من أعمال الحفريات في المنطقة تصل إلى 70 عاماً.
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كما أشار الباحثون إلى أن هذا الديناصور كان قادراً على العيش والصيد في بيئة مائية، كما يتميز بذيل طويل غير متوقع وفريد، كذلك يضم جسمه أشواكاً عصبية عالية مع شفرات ممدودة تشكل عضواً مرناً كبيراً على شكل زعنفة، هذا ما يجعله قادراً على القيام بتموج جانبي كبير.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.