ليبيا.. غارة تستهدف حافلة لمليشيا حفتر جنوب طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الجمعة، أن سلاح الجو استهدف حافلة تقل مسلحين تابعين لمليشيا حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر "فيسبوك".

وأوضح البيان أن القصف استهدف الحافلة أثناء تواجدها في محيط منطقة "نسمة" جنوب طرابلس، دون ذكر تفاصيل إضافية.

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وصباح الجمعة، استهدفت قوات "الوفاق الوطني" شاحنة وقود وسيارتين عسكريتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، جنوب غرب طرابلس، بينما كانت في طريقها إلى مليشيا حفتر، حسب نفس المصدر.

وفجر اليوم نفسه، أعلن قنونو أن سلاح الجو الليبي نفذ 6 غارات جوية استهدفت رتلا تابع لمليشيا حفتر جنوب طرابلس، و5 غارات أخرى على قاعدة الوطية الجوية، استهدفت خلالها تمركزات لمليشيات حفتر وآليات مسلحة.

وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.