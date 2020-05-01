عقوبات أمريكية على عراقي لصلته بالحرس الإيراني

واشنطن/ الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على عامر عبد العزيز جعفر، المعروف باسم "أمير ديانت"، بسبب "صلته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "ديانت" مزدوج الجنسية (عراقي وإيراني)، وشركته لخدمات التعدين، باعتباره شريك قديم لكبار المسؤولين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن "الشخص المدرج بالقائمة السوداء يمتلك ويدير شركة باسم "الطيف للتعدين"، ومقرها عُمان، تساهم بتهريب السلاح إلى الخارج، وبالتحديد اليمن، لصالح الحرس الثوري الإيراني".

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وبهذا الخصوص، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إن "النظام الإيراني ومؤيدوه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية وذلك على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني".

وأضاف أن "بلاده لا تزال ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية، والمنظمات غير الربحية، والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الإيراني".

وفي السياق نفسه، قام مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة "كولومبيا" بتوجيه اتهامات جنائية ضد "ديانت"، وأحد شركائه التجاريين لانتهاكهم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وقوانين غسل الأموال، بحسب المصدر نفسه.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بدأت واشنطن بتطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شملت قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، وذلك بعد انسحاب البلد الأول من الاتفاق النووي في مايو/أيار من العام نفسه.

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