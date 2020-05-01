ارتفاع وفيات كورونا إلى 171 في المغرب و94 بالعراق

الرباط، بغداد / خالد مجدوب، إبراهيم صالح / الخليج 365

سجل المغرب والعراق، الجمعة، ارتفاعا في حصيلة وفيات كورونا، بواقع 171 في الأولى و94 في الثانية.



وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية في بيان، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 171، بعد تسجيل حالة جديدة.

وقال اليوبي إن بلاده سجلت 146 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى 4 آلاف و569، وأفاد أن إجمالي الإصابات، بينها ألف و83 حالة تعاف.

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وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 94، بعد تسجيل حالة جديدة.



وقالت الوزارة إنها سجلت 68 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى ألفي و153.



وأوضحت أن إجمالي الإصابات، بينها 94 وفاة، وألف و414 حالة تعاف.



وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و356 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 236 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و67 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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