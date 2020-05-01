فرنسا تدين الهجوم الإرهابي في عفرين السورية

باريس / الخليج 365

أدانت فرنسا، الهجوم الإرهابي الذي نفذته منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" بمدينة عفرين السورية قبل أيام، وخلف عشرات الضحايا المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول، في بيان الجمعة، إن "فرنسا تدين الهجوم الإرهابي الذي جرى تنفيذه في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بمدينة عفرين، وخلف العديد من الضحايا المدنيين".

وأوضح دير مول، أن "فرنسا تدعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف الاشتباكات في سوريا".

والثلاثاء، قتل 44 شخصا بينهم 11 طفلا، وأصيب 48 آخرون، في تفجير صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، نفذته منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.



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وأصدرت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيان إدانة للهجوم، ما دفع المنظمة الإرهابية إلى إخلاء مسؤوليتها عنه، إلا أن جهود القوى الأمنية والاستخباراتية دحضت أكاذيبها.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت، التي تسيطر عليها المنظمة الإرهابية جنوب عفرين.



وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.



ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من عفرين في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

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