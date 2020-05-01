كورونا.. 3 وفيات بالجزائر و129 إصابة في البحرين

عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين 129 إصابة جديدة.

وأفاد الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 453، بعد تسجيل 3 حالات.

وقال فورار في مؤتمر صحفي، إن وزارته سجلت 148 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و156، بينهم ألف و821 متعافيًا.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان، تسجيل 129 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 3 آلاف و169.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات، بينها 8 وفيات، وألف و553 متعافيا.

وحتى عصر الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و337 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 235 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و54 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.