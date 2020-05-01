العراق.. وفاة متظاهر متأثراً بإصابته باحتجاجات كربلاء

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الجمعة، بوفاة متظاهر في مستشفى كربلاء، متأثراً بجراح أصيب بها خلال الإحتجاجات قبل 3 أشهر.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر الذي يعمل بدائرة الصحة، مفضلا عدم نشر اسمه، إن متظاهرا من أهالي محافظة النجف كان يخضع للعلاج في أحد مستشفيات محافظة كربلاء (جنوب)، توفي اليوم متأثراً بإصابته بمنطقة الرأس.

وأوضح المصدر أن "الضحية تعرض للضرب بمنطقة الرأس خلال الاحتجاجات في محافظة النجف مطلع العام الجاري، فقد على إثرها الوعي، وأجريت له عدة عمليات جراحية في محاولة من الأطباء لإنقاذه.

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وشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويطالبون برئيس وزراء لم يتولّ مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.