اليمن.. نجل آخر سلاطين سقطرى يناشد لوقف القتال بالمحافظة

مبارك محمد / الخليج 365



أطلق نجل آخر سلاطين سقطرى اليمنية الجمعة، مناشدة للرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي، لوقف القتال بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي مناشدة عبدالله بن عيسى آل عفرار، عقب ساعات من اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في محافظة أرخبيل سقطرى.

و"آل عفرار" هو نجل آخر سلاطين الدولة العفرارية التي حكمت محافظتي سقطرى والمهرة قبل استقلال جنوب اليمن عام 1967، ويتزعم حاليا رئاسة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، الذي يتبنى المطالبة بإقليم مستقل يجمع المهرة وسقطرى ضمن الدولة اليمنية.



وقال "أل عفرار" عبر صفحته على فيسبوك: "نناشد القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل السريع لوقف القتال وإخماد نار الفتنة التي اشتعلت بمحافظة سقطرى".



وأشار إلى أن الرئيس هادي والتحالف يتحملون جزء من مسؤولية ما يحدث ونتائجه الكارثية.

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وفي وقت سابق الجمعة، اندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إثر محاولة المتمردين ومسلحي الانتقالي الجنوبي اقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.



وتمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولة التقدم للمدينة، فيما سقط قتيل وعدد من الجرحى من المتمردين ومسلحي الانتقالي.

وجاءت محاولة الاقتحام الثانية بعد يوم من محاولة مماثلة أمس الخميس تمكنت القوات الحكومية من إفشالها.



وكان المجلس الانتقالي بسقطرى، بعث الخميس، إلى قائد قوات التحالف بسقطرى عبدالرحمن الحجي، رسالة أمهل فيها قوات التحالف بالمحافظة حتى منتصف ليلة الجمعة، للتدخل العاجل لإزالة نقاط عسكرية (تابعة للقوات الحكومية على مداخل مدينة حديبو).

وتأتي هذه التطورات في سقطرى (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" السبت الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".



وسقطرى؛ كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.