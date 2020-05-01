«الصحة العالمية» تُحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن احتمال وجود موجتين ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى يُنتج اللقاح المناسب.

وقال هانز كلوج رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن قارة أوروبا ما زالت في قبضة الوباء، متابعًا: ” يجب على العالم أن يكون مستعدًّا لموجتين ثانية وثالثة؛ حيث إن الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب حتى يتم إيجاد اللقاح ” .

وأشار إلى أنه ” في حال اختفاء الموجة الأولى الأساسية؛ فإن ذلك لا يعني أننا قضينا على الفيروس لأنه لن يتم القضاء عليه بشكل نهائي ما دام لا يوجد لقاح ” .

وتابع: ” أحد الأشياء التي رأيناها بوضوح شديد أن الفيروس يمكنه أن يُربِك ويدمّر أفضل النُّظُم الصحية، وبناءً عليه ستكون الصحة في صدارة أجندة السياسة في المرحلة المقبلة لأن الصحة محرك مهم للاقتصاد ولا يوجد اقتصاد أو أمن قومي دون صحة ” .