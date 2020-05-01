مصر: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 358 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة جديدة.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 406 حالات وفاة.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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