“الصحفي عبدالله الشريف” يشارك بصورة لوالده، وهو مستذكراً مشاركته بعدة حروب

تفاعل الصحفي عبدالله الشريف مع وسم #شارك_بصورة_أبوك , حيث نشر صورة لوالده , الذي شارك في حرب فلسطين وحرب الوديعة وحرب عام 1967 وحرب عام 1973 .

وأضاف الشريف بأن والده أصيب بحرب الجولان في سوريا وشارك بتحرير الحرم المكي الشريف , مبيناً بأنه تقاعد مرابطاً في درع الجزيرة , كما أنه خدم وطنه 40 عاماً , ولا يزال يحتفظ ببدلته العسكرية حتى يومنا هذا .

ونوه بأن والده حصل على عدد من الأوسمة ونوط الشجاعة.

وقد أشاد عدد من المغردين بما قام به والده في الدفاع عن البلاد العربية , ورد عليهم الشريف قائلاً , بأن الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه اول من قاتل لأجل فلسطين ولذلك كانت ولاتزال وتبقى السعودية برجالها تدافع عن الحق الفلسطيني.

في حين اعتبر عدد آخر من المغردين بأن والده يعد قصة بطل وهو يستحق أن يكرم من أعلى سلطة , كما وينتمي إلى المحاربين القدامى القلائل الذين لازالو على قيد الحياة.

الجدير ذكره، أن “الشريف” ييلغ من العمر 91 عاما، حصل على عدة أوسمة، ونوط الشجاعة .

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