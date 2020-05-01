دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكسسوارات جوالات 2020

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10 اكسسوارات جوال يجب أن تحصل عليها في 2020

اكسسوارات جوالات للسيارة

سيكون عام 2020 عاماً مثيراُ لاولئك الذين يهتمون بآخر صيحات تكنولوجيا الهواتف ولإكسسوارات جوالات بأشكال مذهلة، وقد شهدت الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة العديد من التطورات عالية التقنية مثل تعدد الكاميرات بجودة عالية وإضافة المعالجات القوية وإدخال الجيل الخامس من الإنترنت إلى الهواتف الذكية كما يوجد العديد من تشكيلات اكسسوارات جوالات لعام 2020 التي ننصحك بالحصول عليها.

بالصور: إل جي تطلق Mobile Printer لطبع الصور من الهاتف مباشرةً alqiyady 1 بالصور: إل جي تطلق Mobile Printer لطبع الصور من الهاتف مباشرةً

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10 اكسسوارات جوال يجب أن تحصل عليها في 2020:

في هذا العالم الرقمي لا يوجد أحد منا يستغني عن استخدام الهواتف الذكية وكذلك اكسسوارات الهواتف التي تلعب دوراً رئيسياً في تيسير الأعمال على الهاتف الذكي وتجعل استخدامه أسهل وتوفر الكثير من الوقت؛ ومن أهم هذه الإكسسوارات جوال لعام 2020 هي:شاحن لا سلكي:

سيتم تجهيز الهواتف الذكية بوظيفة الشحن المزدوج بما يتوافق مع الشحن اللاسلكي والشحن السلكي، ويكمن عمل شواحن لا سلكية أن يكون جهاز الشحن بمحاذاة أو قريب من الهاتف الذكي لتنشيط الشحن اللاسلكي عبر خاصية الرنين المغناطيسي لكن ستحتاج أولاً إلى تحديد ما إذا كان هاتفك الذكي يتوافق مع الشحن اللاسلكي على مسافة تصل إلى 4 سم، ويمكن اعتبار أجهزة الشحن اللاسلكية بمثابة لوحة شحن أو بطارية ويوجد شواحن لا سلكية مغطاة بمطاط الذي يمنع الهاتف الذكي من الإنزلاق ويحميه أيضاً من الخدوش وبعضهم يحتوي على نظام تبريد مدمج لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحسين من الشحن السريع من 7.5 إلى 10 واط ويمكن أن تصل إلى 40 واط في بعض الأجهزة.تحكم باللعبة:

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمزيد من ألعاب على الهاتف الذكي بدلاً من استخدام شاشة اللمس كوحدة التحكم في الألعاب مما يسبب لها تاخر في الاستجابة يمكنك الآن أن تستخدم أدوات تحكم بالألعاب صُممت خصيصاً للهواتف الذكية مثل تلك التي موجودة في Xbox وPSP، وإحدى الأمثلة على هذه الأدوات تحكم نيمبوس للألعاب اللاسلكية التي تتوافق مع أجهزة آبل وأجهزة آيبود ويتميز جهاز نيمبوس بقابليته لإعادة الشحن ويمكن أن تستمر الشحنة الواحدة حتى 40 ساعة من اللعب المتواصل.سماعات VR/AR:

© alqiyady سماعات VR/AR

ننصحك باقتناء سماعات VR/AR من أجل الانغماس في بيئة الواقع الافتراضي والاستمتاع بتقنية VR في الأفلام والألعاب. ستلعب سماعات VR/AR دوراً مهماً في ألعاب الجوال لأن المزيد منها ستتوفر بتقنية VR في السنوات القادمة حيث يقوم مطورو الألعاب على تحويل ألعابنا ثنائية الأبعاد إلى ألعاب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لكنها ستتوافق مع هواتف أندرويد بنظام تشغيل أعلى.سعة التخزين الخارجية Micro-SD:

Micro-SD هي بطاقة ذاكرة محمولة قابلة للإزالة تستخدم لتخزين بيانات الوسيط مثل الصور ومقاطع الفيديو يتم استخدام الحجم الصغير منه في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتوضع في فتحة خاصة لMicro-SD في الهاتف، وتتراوح سعة Micro-SD قياسياً من 4 جيجابايت إلى 32 جيجا بايت.سيما روبوت:

© alqiyady سيما روبوت

يمكن أن يستوعب جسم الروبوت اللطيف أي هاتف ذكي يتراوح ما بين 4.5 و5.5 بوصة ويحوله التطبيق الموجود فيه إلى روبوت تفاعلي يمكنه المشي والرقص والتحدث ولعب الألعاب التفاعلية IBM Watson كما يمكنها الاستجابة للأوامر ويتصل عبر بلوتوث وواي-فاي.عصا ذكية من بيكتار:

يتميز عصا ذكية من بيكتار بتصميم مدهش إذ يمنحك 6 أزرار تسمح لك بإمالة زاوية الهاتف، وتكبير الصورة أو تصغيرها، وضبط السطوع، والتبديل بين كاميرات الخلفية والأمامية، والتقاط الصور أو الفيديو عبر استخدامه نظام الموجات فوق الصوتية بدلاً من البلوتوث في عصا عادية، ويحتوي عصا على بطارية قابلة لإعادة الشحن ومنفذ micro USB.شاشة ثانية من Cast Away:

© alqiyady شاشة ثانية من Cast Away

هي في الأساس جهاز ذكي يمكّنك من مشاركة المحتوى بين الهاتفين وتأتي على شكل العلبة تحتوي على مفصل مغناطيسي من اجل مشاركة الملفات بين الشاشتين وفصل بينهما بعد ذلك فمثلاً يمكنك مشاركة الأفلام على شاشة ثانية وتسليمه لأطفالك بعد ذلك، وجاءت هذه الفكرة بديلة عن الهواتف القابلة للطي من TCl لكنها ستكون باهظة الثمن.مكبر صوت بلوتوث مقاوم للماء:

تضيف JBL flip 4 مكبر صوت IPX7 مقاوم للماء مع اتصال لا سلكي بهاتفين في آن واحد ويعمل على مدار اكثر من 12 ساعة من التشغيل، ويتوفر هذا الجهاز لجميع الأغراض ب 6 ألوان مختلفة ويتميز بإلغاء الصدى عند الاستخدام المزدوج كمكبر صوت بالإضافة إلى ميزة تضخيم صوت.عدسات كاميرات الهاتف 3 في 1:

تأتي هذه المجموعة مع 3 عدسات من الألمنيوم الصلب تستخدم مشبكاً بلاستيكياً أسود لتلائم كاميرا هاتفك الذكي بشكل آمن، وتتضمن هذه المجموعة عدسة تصوير بزاوية 180 درجة وعدسة بزاوية عريضة تتيج لك التقاط التفاصيل الدقيقة عن قرب وعدسة ماكرو 25X36 للقطات البانورامية والصور الفوتوغرافية.

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10. لوحة مفاتيح بلوتوث قابلة للطي:

أصبحت الهواتف الذكية تلعب دوراً أساسياً في الأعمال والإقتصاد مثل لابتوب مما تستدعي تصميم لوحة مفاتيح يتميز بتصميم ثلاثي الطي يسمح لك بطيه في جهاز بحجم الجيب ويحتوي على بطارية يصل استخدامها إلى 114 يوماً دون الشحن وتوفر أيضاً الراحة أثناء الكتابة، وأفضل هذه لوحات هي لوحة مفاتيح من Byone.

اكسسوارات جوالات للسيارة:

© alqiyady اكسسوارات جوالات للسيارة

يجب عليك الاحتفاظ ببعض اكسسوارات جوالات داخل السيارة لإضفاء بعض المرح على القيادة ومساعدة السائق على استخدام نظام المعلومات والملاحة أثناء القيادة، ومن أهم اكسسوارات جوالات للسيارة:حامل الهاتف الذكي:

يتيح حامل الهاتف الذكي لك في إبقاء هاتفك في وضع الرؤية أثناء القيادة مما يوفر سهولة الوصول إلى الموسيقى ونظام الملاحة وامكانية استخدام نظام أندرويد أوتو داخل السيارة.شاحن سيارة:

تحتوي معظم السيارات على منفذ واحد على الأقل لتتمكن من شحن جهازك أو توصيله بنظام المعلومات والترفيه لهذا يجب أن يكون لديك شاحن الهاتف حتى تضمن إبقاء هاتفك فعالاً أثناء القيادة لمسافات طويلة كما يجب أن تحتفظ بكابل احتياطي في حال تعطل الكابل الرئيسي.حوامل مغناطيسية للهواتف الذكية:

تاتي على شكل صفيحة دائرية رقيقة للغاية وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام لن تتسبب أبداً في حدوث الضرر لهاتفك بل يجعله في وضع ىمن أثناء القيادة.جهاز مستقبل بلوتوث:

يمكنك الاستمتاع إلى الموسيقى الخاصة بك والحصول على المكالمات بدون استخدام اليدين بفضل جهاز مستقبل بلوتوث يصل مداه إلى 33 قدماً وتمنحك بطاريته المدمجة فترة طويلة تصل إلى 10 ساعات.

قمصان مبتكرة بجيوب تمنع تتبع الهاتف بداخلها alqiyady 1 قمصان مبتكرة بجيوب تمنع تتبع الهاتف بداخلها

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تجعل اكسسوارت جوال لعام 2020 بعض أجزاء الهاتف تدوم لفترة أطول واستخدامه أسهل من قبل وقد جمعنا لكم أفضل 10 اكسسوارات جوال لعام 2020 متاحة الآن في الأسواق أو عبر موقع أمازون.

المصادر:

[1] مقال"أفضل 10 اكسسوارات الهاتف في عام 2020 يجب امتلاكها" منشور من قبل على Best Smartphone Accessories.

[2] مقال"أفضل ملحقات الهاتف المحمول لعام 2020" منشور من قبل على Digital Trends.

[3] مقال"أفضل 10 اكسسوارات لهاتف محمول في السيارة لعام 2020" منشور من قبل على Top Product Site.المزيد:

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