دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقابلة-شركة جيلياد تأمل في الموافقة سريعا على دواء تجريبي للكورونا

واشنطن (رويترز) - قال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز المصنعة لعقار رِمديسيفير التجريبي لعلاج الكورونا يوم الجمعة إنه يتوقع أن تتحرك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سريعا للموافقة على الدواء الجديد.

وأضاف أن الشركة ستحاول إتاحة العقار لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وقال أوداي خلال مقابلة مع برنامج (توداي شو) بمحطة إن.بي.سي "نتحرك سريعا جدا مع إدارة الأغذية والعقاقير... وأتوقع أن يتخذوا إجراء بسرعة كبيرة".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)