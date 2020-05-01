شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: سنفرض الحجر بصرامة إذا كانت حياة المواطنين فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بعدما تم فتح المحلات التجارية.

وقال الرئيس الجزائرى خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنهم عملوا على اعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار.

وأضاف، أنه في حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، فإنه سيغلق كل شيء وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من الأول.

وتابع قائلا: "قاربنا إلى الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه".

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أكد الرئيس الجزائرى وجود ارتباط عضوي بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا.