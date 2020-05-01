وزيرة الصحة الفلسطينية:10 إصابات جديدة بكورونا بينها 8 فى أسرة واحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، إن ثمانية من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطتهم لأحد أفراد العائلة المصاب بالفيروس.

وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله أن الإصابات الجديدة نجمت عن مخالطتها لعامل من بيت لقيا شمال غربي القدس "وكان يعمل في مصنع عطروت (شمال القدس) مما أدى إلى نقل العدوى إلى أمه وشقيقيه وشقيقته وزوجته وثلاثة من أطفاله".

وأوضحت أن حالتين أخريين سجلتا اليوم وهما لشاب من خربثا المصباح شمال غرب رام الله انتقلت إليه العدوى عن طريقة والده المصاب الذي كان يعمل داخل الخط الأخضر (إسرائيل) والحالة العاشرة لمصابة من عناتا شمال شرق القدس وهي مخالطة لزوجها (المصاب بكورونا) وهو أيضا عامل في إسرائيل،مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 517 حالة