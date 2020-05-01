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إيرادات النفط بالعراق تنخفض بأكثر من النصف فى إبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان من وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل نيسان بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار.

 

وبلغ متوسط السعر برميل النفط في أبريل نيسان 13.8 دولار، وقد  كانت إيرادات العراق من النفط، وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت بالفعل في مارس آذار إلى 2.98 مليار دولار.

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ويواجه ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

 

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