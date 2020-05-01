شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجراءات التى ستطبق بالطائرات بعد إعادة فتح الأجواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية انخفاض أعداد مصابى كورونا فى بعض البلدان، بدأت الدول بالاستعداد لفتح الأجواء للطيران مرة أخرى عقب غلقها بسبب تفشى وباء كورونا، ولكن لن يكون الطيران كعهده السابق، فكثير من الأمور المعتادة على متن الطائرات سابقاً ستختفى وستحل محلها أمور جديدة، فما هى إذن الإجراءات التى ستطبقها شركات الطيران بعد عودة رحلات الطيران؟

حددت تلك الإجراءات لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربى للإعلام السياحى، ولخصتها فى 12 إجراء احترازياً ستنفذه أغلب شركات الطيران مع عودة تشغيل الرحلات الجوية بعد توقف دام لنحو شهرين بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).وفق البيان الإماراتية.

ـ قالت اللجنة، فى تقرير حديث صدر اليوم، إن شركات الطيران مطالبة بالالتزام بالخطوات الجديدة التي من شأنها الحفاظ على صحة الركاب داخل الطائرة، مشيرة إلى أن هناك شروط سلامة احترازية سيتم تطبيقها على كل الركاب دون استثناء.

ـ منع المجلات الورقية على متن الطائرة باعتبار أنها قد تكون مصدرا لنقل العدوى، كما سيتم توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب، فضلا عن تحول الشركات إلى نظام الوجبات الجافة والباردة والمغلّفة بإحكام والتي لا يتم إعدادها في الطائرة.

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ـ تعقيم المقصورات كل نصف ساعة، كذلك سيكون هناك دورة جديدة في تدوير هواء مقصورة الطائرة باستخدام أجهزة جديدة ستسهم كثيرا في عدم انتشار الفيروس من خلال أجهزة التكييف.

ـ إضافة صنبور الصابون بجوار صنبور الماء وصنبور التعقيم الكحولي

ـ إضافةرشاشات التعقيم الذاتية التي تعمل تلقائيًّا بعد كل شخص يستخدم دورة المياه، كما سيتم إلزام طاقم الضيافة باستخدام كمامات وقفازات ومعقمات كحولية وتغييرها كل 20 دقيقة، وارتداء المعاطف الطبية.

ـ ضمن الإجراءات أيضا تعقيم الحقائب داخل المقصورة المخصصة في الطائرة

ـ ارتداء جميع الركاب للكمامة وربما القفازات، فيما سيتم النداء المتوالي على الركاب بتعقيم اليدين من قِبَل طاقم الضيافة.

ـ تزويد بعض الطائرات بكاميرا حرارية تُظهر الركاب المرتفعة حرارة أجسامهم.