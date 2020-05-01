قرقاش: أخبار كاذبة تطال مصر والسعودية والإمارات.. وبناء تكتل ينظر للاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على ضرورة بناء تكتل عربى ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، ويواجهه الهجمة الإقليمية الشرسة للتدخل فى الشؤون العربية، مشيرا إلى أنه يتوقف عند الأخبار الكاذبة التى تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التى تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب، فبناء تكتل عربى ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، يواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل فى الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".





وفى تغريده أخرى، قال قرقاش: "يذكرنى هوس العاجز فى استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلى، الذى يميز بين من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام، والطّعام هو نوى الثمر أى من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما فى الصدارة، نأكل الثمر وليبقى المتربص العاجز خلفنا يعّد الطّعام".





من ناحية أخرى، دعم الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على بيان تحالف دعم الشرعية فى اليمن على ضرورة عودة الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالى عبر بيانه الأخير.

وغرد "قرقاش" عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "بيان تحالف دعم الشرعية يأتى من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذى يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسى فى المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر فى تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا فى حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

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