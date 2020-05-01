كورونا.. 10 إصابات في فلسطين و2 في ليبيا

طرابلس ـ الضفة / وليد عبد الله، أيسر العيس / الخليج 365
سجلت الأراضي الفلسطينية وليبيا، الجمعة، ارتفاعا في إصابات كورونا، بواقع 10 للأولى و2 للثانية.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في مؤتمر صحفي، تسجيل 10 إصابات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت كيلة ارتفاع إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 353 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، إضافة إلى 164 إصابة في القدس المحتلة.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، تسجيل إصابتين بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 63.
وأوضح أن إجمالي الإصابات، بينها 3 وفيات و18 متعافيا.
وحتى عصر الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و333 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 235 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و54 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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