مصرع طفلة وإصابة 3 جراء سيول شمالي اليمن

اليمن / الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص، جراء سيول ضربت محافظة ريمة شمالي اليمن، (خاضعة لسيطرة الجماعة منذ 5 سنوات).

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" (تابعة للحوثي) عن مصدر محلي لم تسمه قوله، إن: "الأمطار الغزيرة التي هطلت على مديرية مزهر في محافظة ريمة، الخميس، تسببت في انهيار منزل".

وأضاف أن "الانهيار أدى إلى وفاة رضيعة يبلغ عمرها سنة، وإصابة ثلاثة آخرين".



وأفاد المصدر بانهيار جزئي في عدد من المنازل القديمة، ونزوح للسكان وطمر مساحات زراعية واسعة جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.



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ومنذ أسابيع، ضربت سيول عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أعلنت الأمم المتحدة قبل أيام، تضرر 100 ألف شخص جراء السيول باليمن منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.



وتحذر منظمات أممية من أن موسم الأمطار قد يعمل على انتشار الأمراض في البلاد كالكوليرا والملاريا.



ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.