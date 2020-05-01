كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 169في السعودية و111 بالإمارات

الرياض - أبوظبي / الخليج 365
أعلنت السعودية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 169، فيما ارتفعت في الإمارات إلى 111.
ففي السعودية، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، بتسجيل 7 وفيات بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 169.
وأضاف العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 1344 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 24 ألفا و97.
ولفت المتحدث إلى أن حالات الشفاء بلغت 3555 بعد تعافي 392 حالة.
وحالات الشفاء والوفاة محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.
في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و557 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 114 حالة تعاف.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و38، بينها 111 وفاة وألفان و543 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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