الأمم المتحدة: ندعم دائما التظاهرات السلمية في لبنان

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
قال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الجمعة، إن المنظمة الدولية "ستكون داعمة دوما للتظاهرات السلمية".
وكتب كوبيتش عبر حسابه في "تويتر": "التظاهرات السلمية في لبنان ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة".
وأضاف أن التظاهرات السلمية تضغط أيضا في بعض الأحيان على "القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكليّة وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان".
والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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