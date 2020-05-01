روسيا تسجل قفزة جديدة في حالات كورونا بعد إصابة رئيس الوزراء

من جليب ستويلياروف
موسكو (رويترز) - أبلغت روسيا يوم الجمعة عن زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس وأنه سيتنحى مؤقتا حتى يتعافى.
وأبلغ المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا عن تسجيل 7933 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 114431 حالة.
وذكر المركز إن عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد ارتفع إلى 1169 بعد وفاة 96 شخصا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأبلغ ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه سيعزل نفسه. وسيتولى النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئاسة الحكومة بالإنابة في غيابه.
وميشوستين، الذي كان في صدارة جهود مواجهة الوباء في بلاده، هو أول مسؤول روسي كبير يعلن إصابته بالفيروس.
وبدأ تفشي المرض في روسيا بشكل أبطأ من الكثير من البلدان الأخرى. لكن الحالات بدأت في الارتفاع بشكل حاد الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن روسيا من بين الدول التي شهدت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، فقد سجلت حتى الآن عددا أقل من الوفيات مقارنة بالعديد من الدول الأكثر نكبة بالوباء.
ودخلت روسيا الأسبوع الخامس منذ بدء فرض إجراءات العزل العام التي دفعت مع انهيار أسعار النفط البنك المركزي إلى توقع انكماش الاقتصاد بين أربعة وستة بالمئة.
وقال بوتين في خطاب للأمة يوم الثلاثاء بثه التلفزيون إن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين محذرا من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.
وقال "الوضع ما زال في غاية الصعوبة... نواجه مرحلة جديدة وقد تكون الأشد في مواجهة الوباء".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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