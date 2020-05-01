دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة: 281 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

مدريد (رويترز) - قالت وزارة الصحة الإسبانية إن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفعت إلى 24 ألفا و824 يوم الجمعة بعد وفاة 281 مصابا خلال الليل.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن عدد الإصابات ارتفع إلى 215 ألفا و216 يوم الجمعة من 213 ألفا و435 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الوفيات في اليوم السابق 268.

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وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 9.2 بالمئة في عام 2020 متجاوزا تراجعه خلال الركود الاقتصادي الكبير في الفترة من 2008 إلى 2013 بسبب الآثار السلبية الكبيرة لوباء كورونا على الاقتصاد.

وتعرضت إسبانيا لواحدة من أسوأ حالات تفشي الفيروس في العالم، وفي منتصف مارس آذار فرضت واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة. لكن المسؤولين بدأوا في تخفيف القيود خلال الأيام القليلة الماضية ويعتزمون تخفيف الإغلاق تدريجيا بشكل أكبر في مايو أيار.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)