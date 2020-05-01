وزارة الصحة: 63 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 6091 شخصا

دبي (رويترز) - صرح كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زادت 63 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع إلى 6091 شخصا.
وأضاف أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيران، أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط، بلغ 95646 إصابة منها 2899 في حالة حرجة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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