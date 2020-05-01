شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع غرف صغيرة للتعقيم وفحص درجات حرارة المواطنين فى شوارع دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الإمارات فى تنفيذ إجراءاتها الوقائية لمنع تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، وتتخذ مدينة دبي المزيد من الاجراءات للحفاظ على الأوضاع فيها مع التشغيل التدريجى للمرافق العامة وفتح مراكز التسوق.

وعرضت قناة العربية فيديو لتقنية حديثة تنفذها دبي لزيادة عمليات التعقيم من خلال تصنيع حجرات مصغرة للتعقيم وفحص الحرارة في مدينة دبي، مفيدة بأنه سيتم توزيع هذه الغرف على عدد من الأماكن، ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، عاد مرة أخرى دبى مول استقبال المواطنين للتسوق، بعد إغلاق منذ اندلاع الإصابات في مختلف دول العالم والإمارات، ولكن في ظل إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا.



غرف التعقيم فى شوارع دبي

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وذكرت فرانس برس من خلال "فيديو" عبر حسابها بموقع تويتر، أنه سيعود دبى مول إلى العمل ولكن في ظل العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تشغيل كاميرات للكشف الحرارى، كما اشترط على الزوار ترك مسافة آمنة والالتزام بالتباعد البدنى، ويجب على الجميع ارتداء كمامات، كما نصحت الجمهور ضورة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

وكانت قد حددت حكومة دبى الأسبوع الماضي القطاعات المصرح لها بالعمل، ومنها سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومصنعى وموردى المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد والاتصالات والمطعام والمقاهى باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية والخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية "الصرف الصحى والنفايات"وخدمات النظافة العامة والخاصة والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات ووسائل النقل العام وتشمل سيارات الأجرة التاكسى والحافلات والمترو.

وحذرت حكومة دبى الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة، كما فضلت أن تكون ممارسة الرياضة قرب المنزل، (المشي-الجري-ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات، كما سمح القرار للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والتعقيم.