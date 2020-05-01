شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في الانبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة، عن تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة السومرية نيوز أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود عجلة مفخخة في القاطع الشمالي باتجاه الطريق السريع شرق قضاء الرطبة بالانبار، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ من نصب كمين للعجلة المفخخة".

Advertisements

وأضافت أنه "تم مطاردة العجلة والاشتباك مع من فيها والذين لاذوا بالفرار تاركين العجلة بعد محاصرتها وعدم تمكنها من استهداف القوات الامنية"، مبينة أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجيرها موقعيا دون حدوث اضرار".