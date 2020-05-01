شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر حزمة قرارات التكليف لقيادات شابة دعما للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية، بديون الوزارة وفروعها، في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين .

وتضمنت القرارات التي أصدرها الوزير، تكليف عبد الرحمن بن عبد الله التويجري مديراً عاماً للإدارة المالية والإدارية بالوزارة، ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديراً عاماً للموارد البشرية، و خالد بن سليمان النفيسة مساعداً له.

كما تضمنت القرارات تكليف سلطان بن محمد المزروع مديراً عاماً للإدارة المالية بالوزارة، و خالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف وليد بن سالم المطيري مديراً عاماً للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

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وفيما يخص فروع الوزارة فقد اصدر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، والشيخ سالم بن سعد الحجي مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف الشيخ هادي بن ضاحي الحربي مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس .

كما أصدر قراراً بتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل .

ونصت القرارات على أن تكون مدة التكليف لعام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات ملغيه لما سبقها .