شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوقع طلب مساعدة من صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة اللبنانية وقعت اليوم الجمعة طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. وأضاف البيان "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة". ومررت بيروت خطة إنقاذ اقتصادي أمس الخميس وقالت إنها ستشكل الأساس لطلب مساعدة الصندوق.

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