وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 بانفجار مستودع لاسطوانات الغاز فى سوريا.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي أربعة أشخاص وأصيب 23 آخرون جراء انفجار بمستودع لاسطوانات الغاز على أطراف بلدة نبل بالريف الشمالي لمحافظة حلب بسوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فأن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم على أطراف البلدة أدى إلى حدوث دمار في المنازل المجاورة واسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين إصابات بعضهم بليغة تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وسرعان ما تمت عمليات رفع الأنقاض من قبل عناصر الدفاع المدني ما زالت مستمرة في الموقع.

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