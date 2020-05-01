إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية فرقت المسيرة الأسبوعية في البلدة، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق.

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وأشار إلى أنه جرى تقديم العلاج ميدانيا للمصابين.

وينظّم في بلدة كفر قدوم يوم جمعة من كل أسبوع، مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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