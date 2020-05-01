ارتفاع ضحايا كورونا في الكويت وقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في الكويت وقطر، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيلها 4 وفيات بفيروس كورونا لترتفع المحصلة إلى 30.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 353 إصابة جديدة أيضا ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و377 بينهم 1602 متعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيلها حالتي وفاة بكورونا لمقيمين بالبلاد٬ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 12.

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وذكرت الوزارة في بيان أنها سجلت 687 حالة جديدة ليصل إجمالي الاصابات إلى 12 ألفا و 648.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ ألفا و436، بعد تسجيل 64 حالة شفاء.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و319 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و48 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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