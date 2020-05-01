ليبيا.. طيران الحكومة يستهدف شاحنة وسيارتين عسكريتين لميليشيات حفتر

طرابلس/ الخليج 365
استهدفت القوات الجوية التابعة للحكومة الليبية، الجمعة، شاحنة وقود وسيارتين عسكريتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، بينما كانت في طريقها لإمداد ميليشيات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، ونشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية في فيسبوك.
وقال قنونو إن "سلاح الجو الليبي يستهدف صباح الجمعة شاحنة وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط (75 كلم جنوب مزدة) كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الارهابية في العدوان على طرابلس".
ولفت البيان إلى أن العملية الجوية جرت في وادي مرسيط، جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن قنونو أن سلاح الجو الليبي نفذ 6 غارات جوية على رتل تابع لمليشيا خليفة حفتر جنوب طرابلس، و5 غارات أخرى على قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها تمركزات لمليشيات حفتر وآليات مسلحة.
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