ليبيا.. طيران الحكومة يستهدف شاحنة وسيارتين عسكريتين لميليشيات حفتر

طرابلس/ الخليج 365

استهدفت القوات الجوية التابعة للحكومة الليبية، الجمعة، شاحنة وقود وسيارتين عسكريتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، بينما كانت في طريقها لإمداد ميليشيات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، ونشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية في فيسبوك.

Advertisements

وقال قنونو إن "سلاح الجو الليبي يستهدف صباح الجمعة شاحنة وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط (75 كلم جنوب مزدة) كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الارهابية في العدوان على طرابلس".

ولفت البيان إلى أن العملية الجوية جرت في وادي مرسيط، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن قنونو أن سلاح الجو الليبي نفذ 6 غارات جوية على رتل تابع لمليشيا خليفة حفتر جنوب طرابلس، و5 غارات أخرى على قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها تمركزات لمليشيات حفتر وآليات مسلحة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.