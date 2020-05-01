كورونا.. وفاة جديدة في المغرب و4 إصابات بلبنان

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في المغرب ولبنان، عقب تسجيل وفاة وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 171، إثر تسجيل حالة جديدة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الخاص بكورونا أن عدد المصابين بلغ 4529، عقب الكشف عن 106 حالة جديدة.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 1055، بعد تماثل 71 حالة جديدة للشفاء.

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وفي السياق، أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع إصابات كورونا في البلاد، إثر تسجيل 4 حالات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 729.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس إن 1551 فحصًا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، أثبتت وجود 4 إصابات فقط.

وأوضحت أنها لم تسجل أي وفاة ليستقرّ عدد الوفيات إلى 24 حالة، فيما تعافى 192 مريضًا.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و319 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و48 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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