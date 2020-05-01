الصحة : تسجيل 7 وفيات و 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1344) إصابة جديدة ليوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة.

وأشار إلى أن حالات التعافي في المملكة بلغت 3555حالة ، وتسجيل 7حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 169.