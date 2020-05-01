شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 24097 حالة، بينها 20373 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة”.

وتابع “متحدث الصحة”: “نحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”، لافتًا إلى 17% من الحالات المصابة بكورونا اليوم تعود لسعوديين، و83% لغير سعوديين.

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وأشار “العبد العالي”، إلى أن وزارة الصحة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية “7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 169 شخصًا”.

وبشأن المتعافين، أوضح “متحدث الصحة”، أنه “تم تسجيل 392 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3555 حالة”.

وبيَّن “العبد العالي”، أن “الفحص عن طريق مسحة الأنف التي يقوم بها فرق المسح النشط، لا يوجد بها خطر أو قلق ولا حتى ألم، والزملاء في فرق المسح متمرسين في القيام بها، وهي تستخدم في فحص أمراض كثيرة”.