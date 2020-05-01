دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مبيعات الهواتف تتراجع 13% في ربع 2020 الأول ونمو حصة الجيل الخامس 7% سامسونج تتصدر

آخر احصائيات مبيعات الهواتف الذكية في العالم تشير لانخفاض المبيعات 13% بسبب كورونا وشركة سامسونج تستحوذ على خُمس السوق.

نشرت الشركة المتخصصة في مراقبة وأبحاث السوق، Counterpoint Research ، آخر تقاريرها حول سوق الهواتف الذكية في العالم، والذي أشار إلى تراجع المبيعات بشكل كبير في الربع الأول من 2020 لتصل أدنى مستوياتها منذ نفس الفترة في 2014 – أي قبل 6 سنوات، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بالعالم. لكن رغم تراجع المبيعات العامة فإن هواتف الجيل الخامس 5G كانت تحقق نجاحًا بنمو مبيعاتها.

يُشير التقرير لوصول المبيعات الاجمالية للهواتف خلال الربع الأول من 2020 لنحو 295 مليونًا، مقارنة مع 341 مليونًا في 2019.

التراجع الكبير في مبيعات الهواتف الإجمالية تزامن مع ارتفاع بمبيعات هواتف الجيل الخامس وبنمو قدره 7% لتصل حصتها الاجمالية 8%.

شهد التقرير تراجع مبيعات الهواتف لكبرى الشركات بالسوق، باستثناء شاومي التي استطاعت الاستمرار في رفع مبيعاتها خاصة في السوق الهندي.

وبحسب التقرير، فإن سامسونج تستمر في صدارة سوق الهواتف العالمي بمبيعات بلغت 59 مليون هاتف وبحصة سوقية 20%، تبعتها هواوي ببيع 49 مليون هاتف وبحصة 17%، تليهما آبل ببيع 40 مليون هاتف وحصة 14%، ثم شاومي ببيع 29.7 مليون هاتف وبحصة 10%، ثم أوبو ببيع 22.3 مليون هاتف وحصة 8%، وفيفو ببيع 21.6 مليون هاتف وبحصة سوقية بلغت 7%.

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وبينما تتصدر سامسونج سوق الهواتف العالمي، فإن هواوي تمكنت من أخذ مكان آبل في السوق الصيني ورفع سيطرتها هناك، بينما استطاعت شاومي الحصول على صدارة السوق الهندي والذي يعد من أكبر الأسواق العالمية.

يُشار أن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت في الصين بنسبة 27%، وهو ما أثر على تراجع مبيعات السوق العالمي بالكامل.

المصدر:

Counterpoint Research

التدوينة مبيعات الهواتف تتراجع 13% في ربع 2020 الأول ونمو حصة الجيل الخامس 7% ظهرت أولاً على عالم التقنية.