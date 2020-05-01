دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير: بريطانيا قد تحقق هدفها في عدد فحوصات وزير: بريطانيا قد تحقق هدفها في عدد فحوصات كورونا اليومية

لندن (رويترز) - قال وزير الإسكان روبرت جنريك يوم الجمعة إن بريطانيا قد تحقق هدفها بإجراء 100 ألف فحص يوميا لمرض كوفيد-19 أو تقترب منه حيث بدأت تدشين شبكة لفحص ورصد وتعقب الأشخاص خلال فترة الجائحة.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الأرقام ليست لدي حتى الآن، ستُنشر في وقت لاحق اليوم. لكن يبدو أننا سنحقق الهدف أو سنقترب منه لذا سيكون لدينا زيادة واضحة في عدد الاختبارات في هذا البلد".

وأضاف "إنها نقطة انطلاق مهمة. قمنا الآن بتدشين اللمسات الأولى للشبكة المطلوبة للفحص والرصد والتعقب من أجل المرحلة التالية في مكافحة الفيروس".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)