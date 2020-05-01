شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز الـ14 ألف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة والإجمالى يتجاوز الـ14 ألف مصاب، وذلك وفق قناة العربية.

ومن جانب آخر كان الصحفى الفرنسى من أصل لبنانى نادر علوش، قد قال إن حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى تميم، بين الحياة والموت بسبب فيروس كورونا، موضحا:"تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين فى بروكسل وبرلين، وقالوا لى فى المرتين إنه (حمد بن خليفة) طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف فى تصريح لصحيفة سبق السعودية: "فى آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لى أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".

وتابع أن تفاقم الحالة الصحية للأمير السابق، وعدم تعافيه من كورونا، ترجع إلى خضوعه لعملية جراحية في المعدة قبل فترة، علاوة على بدانته، وهو ما جعله هشاً للغاية منذ الإصابة بالفيروس التاجى.

وأشار علوش إلى أن الأمير السابق يتلقى الرعاية الطبية على أيدى أطباء أمريكيين، من بينهم طبيبان يهوديان، ويحمل أحدهما الجنسية الإسرائيلية.

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ووفقاً لمصادر الكاتب الصحفى فقد هرعت الدوحة إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة فور تدهور حالة حمد بن خليفة، وهو الأمر الذي لم تمانعه أمريكا؛ نظراً للدور الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية في إعادة مواطنى الدول الغربية العالقين فى آسيا، بعد أن دعمت الولايات المتحدة وأوروبا إنهاء الحظر الجوي على قطر بسبب المقاطعة.

وكان جان بيير مارونجيو خبير فرنسى بالشئون الدولية قبع بسجون الدوحة خمس سنوات، قد اكد ان كورونا تدفع قطر نحو الهاوية ، قائلا لقد تسببت الآثار المدمرة لفيروس كورونا بين العمال الأجانب في كبح بناء ملاعب كأس العالم. تم إيقاف العمل في المواقع الآن لفترة غير محددة.