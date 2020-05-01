شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين حادث بئر العبد..وتؤكد دعمها جهود مصر لترسيخ الأمن بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبناء الجيش، وفق وكالة أنباء البحرين.

وأعربت المملكة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.

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وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع مصر ضد كل صور الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، والذي يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.

ومن جهة أخرى أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.