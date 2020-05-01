شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين بسواحل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النيران تجاه مراكب لصيادين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة، وأفادت الحساب الرسمي لمركز الاعلام الفلسطيني على "تويتر"، منذ قليل، بأن زوارق الاحتلال الاسرائيلي الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صباح اليوم تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

ومنذ أيام اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان فلسطينيين من بلدة "العيسوية " بمدينة القدس بعدم مداهمة منازلهم.



انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

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وعلى جانب آخر، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها ، يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالب وزراء الخارجية العرب، في قرار بعنوان "المخططات العدوانية الإسرائيلية لضمن أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967" صدر أمس الخميس في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي ، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط ، وبمباديء وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء مايسمى بـ"خطة السلام الأمريكية" ، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة ، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة ، محمّلا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأكد الوزراء على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.