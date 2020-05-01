ميليشيا حفتر تقصف منطقة مكتظة بالسكان جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365 أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، أن مليشيات خليفة حفتر تقصف بصواريخ غراد منطقة زناتة المكتظة بالسكان جنوبي طرابلس وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى. جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته عبر فيسبوك عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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