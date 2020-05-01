كورونا.. وفاة جديدة في تونس و99 إصابة بسلطنة عُمان

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجمعة في تونس وسلطنة عمان، عقب تسجيل إصابات ووفاة جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورنا إلى 41 وفاة عقب تسجيل وفاة واحدة .

وأضافت في بيان "كما تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 994، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 305".

وأوضحت الوزارة أنها أجرت حتى اليوم 22 ألفا و957 تحليلا اجماليا.

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وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 2747، إثر تسجيل 99 حالة.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 495 حالة شفاء، بينما استقرت الوفيات عند 11 حالة.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و319 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و48 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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