أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 557 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد و 114 حالة شفاء و 6 حالات وفاة. وذكرة الوزارة أنها أجرت أكثر من 26 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 557 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.