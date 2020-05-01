ضبط مواطن ظهر في مقطع يختلس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدة منازل بحائل

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على شخص يختلس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن الأجهزة الأمنية سارعت بالتحري عن المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضل من الله من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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